Diese UFO-Sichtung lässt Experten rätseln

Keine Flügel, keine Geräusche. Trotzdem wurde ein 30-Jähriger aus Leeds stutzig, als er in den Himmel schaute. James Goldman hat keine Erklärung dafür, was er gesehen hatte, wie er dem "Mirror" erzählt.

Er beschreibt, dass er ein helles Objekt entdeckte. Es sei "pures weiß" gewesen. Auch hätte es sich immer wieder in verschiedene Richtungen bewegt.

Bislang ein Skeptiker

Goldman ist überzeugt davon, dass es sich dabei weder um ein Flugzeug noch um eine Drohne gehandelt hatte. "Ich weiß wie diese Dinge aussehen", meinte er gegenüber "Mirror".

Weiter meint er, dass das UFO auf dem Clip anders wirke, als er es in echt erlebt habe: "In Wahrheit war es viel klarer und heller. Als ich aufhörte zu filmen, verschwand es einfach in der Entfernung. Es war nicht von einem Moment auf dem anderen weg."

Der 30-Jährige gesteht zudem, dass er UFO-Sichtungen bislang immer skeptisch gegenüberstand. Das habe sich nun eindeutig geändert.

Ministerium hat offenbar Geheimnisse

Auch Gary Heseltine, ehemaliger Detective und UFO-Experte, kann sich nicht erklären, was Goldman an dem Abend in Leeds im Himmel entdeckte.

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Sicherheitsministeriums, Nick Pope, meldete sich ebenfalls zu Wort: Er erklärte, dass seit dem Jahr 2008 Sichtungen von unerklärlichen Objekten am Himmel äußerst ernst genommen werden. Auch würde das Ministerium immer wieder Dokumente zu bestimmten Fällen veröffentlichen.

Jedoch berichtet er, dass drei Fälle bis heute nicht publik gemacht wurden. Pope sei darüber sehr verärgert, da man der Bevölkerung eine Antwort schuldig sei.

