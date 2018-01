Dieses Foto beschert Trump Spott und Häme

Donald Trump trägt eine weiße Kappe, sitzt an seinem Tisch im Oval Office, hält den Hörer eines Telefons und blickt in die Kamera. So präsentiert sich der US-Präsident auf einem neuen Foto, das ihn "beim Arbeiten" zeigen soll, während die US-Regierung zu großen Teilen wegen Geldmangels still steht – "Heute" berichtete.

Doch im Internet sorgt das Bild eher für Belustigung. Keine Akten, Papiere und Notizen auf dem Schreibtisch. Nicht einmal der große Atomknopf ist zu sehen, mit dem Trump dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un gedroht hatte.

Spott im Netz

Das offiziell vom Weißen Haus veröffentlichte Bild sorgt für heiteres Sprücheklopfen auf Twitter. Dort finden die User immer neue Angriffspunkte an der Selbstinszenierung des Präsidenten.

Vergleich mit anderen Präsidenten

"Der Präsident hat nicht einmal ein einzelnes Blatt Papier oder einen persönlichen Gegenstand auf seinem Schreibtisch? Es ist fast so, als wäre er nie dort. Seht euch nur die anderen [Präsidenten, Anm.] an."



POTUS has not a single piece of paper or a personal item on his desk in the Oval Office? It's as if he's never there. Look at the others. pic.twitter.com/KMV4en61ML — Selim Sazak (@scsazak) 21. Januar 2018

"Einsteins Tisch. Trumps Tisch. Sie entscheiden."



"Viele Menschen kritisieren Trump für sein inszeniertes Foto während dem Stillstand der Regierung, weil er keine Dokumente auf seinem Tisch hat … aber das ist nicht wahr! Sie sind nur unsichtbar, wie seine Grenzmauer!"



Lots of people are criticizing Trump for this staged photograph during the shutdown, noting that there are literally no documents on his desk… but that's not true!



They're just invisible, like his wall! #TrumpShutdown 😂 pic.twitter.com/tV3u5HvtmA — William LeGate (@williamlegate) 21. Januar 2018

"Vorgetäuschte Arbeit und echte Arbeit."



