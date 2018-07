Dieses Model fasziniert mit superlangen Beinen

Die fesche Schwedin ist 1,78 Meter groß – und hat Beine, die bis in den Himmel reichen. Satte 101,6 Zentimeter messen ihre Stelzen, die Schönheit wurde aber genau deswegen in ihrer Kindheit gemobbt! Ihre Mitschüler hänselten Ia wegen ihrer langen dünnen Beine, so sehr, dass sie als Jugendliche unter Depressionen litt.

Mittlerweile ist die junge Schwedin aber wieder glücklich: Sie treibt viel Sport, ist mit einem Bodybuilder verheiratet, der ihr half, ihren Körper zu trainieren und ihn zu lieben. Auf Instagram hat die fesche Schwedin mittlerweile 234.000 Follower. Und die lieben die Schwedin dafür, wer sie ist. „Deine Beine sind so lang und wunderschön, ich hab‘ mich direkt in Dich verguckt“, schwärmt zum Beispiel ein Follower in den Kommentaren. Und ein anderer bringt es auf den Punkt: „Die besten Beine des Universums.“

Weltrekord hält die Russin Ekaterina

Die Russin Ekaterina Lisina wurde in London zur Frau mit den längsten Beinen der Welt gekürt. Das Model aus Lisina ist 2,05 Meter groß und ihre Beine messen unglaubliche 132 Zentimeter. Damit überragt die ehemalige Basketballerin ihre Konkurrenz. Ihren Traum vom Eintrag in Guinness Buch der Rekorde hat sie sich dieser Tager erfüllt und posiert auf Instagram nun stolz mit ihrer Urkunde.





