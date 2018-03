Schock in Frankreich 01. März 2018 12:11; Akt: 01.03.2018 12:54 Print

Mann gesteht: "Ich habe 19 Frauen vergewaltigt"

Ein Familienvater wurde am Mittwoch in Belgien verhaftet. Er ist geständig, in den letzten 30 Jahren 19 Frauen vergewaltigt zu haben. Er ging immer nach dem gleichen Muster vor.