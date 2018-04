Disco-Schlägerin riss Frau auf Tanzfläche zu Boden

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am 26. Dezember 2017 in einer Diskothek in Bielefeld.

Eine 28-Jährige befand sich gegen 2.00 Uhr gerade auf der Tanzfläche, als sie von einer Disco-Besucherin angegriffen wurde. Die unbekannte Frau ging von hinten auf sie los und riss sie an den Haaren zu Boden.

Als ihr Opfer am Boden lag, trat sie der 28-Jährigen mehrmals mit voller Kraft in den Bauch. Dabei erlitt das Opfer Verletzungen im Bereich des Bauches.

Andere Besucher wurden schließlich auf den Vorfall aufmerksam und zogen die Gewalttätige von dem Opfer weg, woraufhin die 28-Jährige von der Tanzfläche flüchtete.

Angreiferin auf Bilder erkannt

Die Frau aus Gütersloh erkannte ihre Peinigerin später auf Bildern, die auf der Internetseite der Diskothek veröffentlicht wurde, wieder. Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nun nach der brutalen Disco-Schlägerin.

Hinweise nimmt die Polizei Bielefeld (Kriminalkommissariat 14) unter der Telefonnummer +49 0521/545-0 entgegen.

(wil)