Drache geht bei Disney-Parade in Flammen auf

Er soll Rauch und Feuer speien – aber doch nicht so viel! Spektakulärer Unfall in "Disney World" in Orlando (Florida): Bei der berühmten, täglichen Parade von Micky Maus und Co. ging plötzlich der Drache aus "Dornröschen" in Flammen auf. Brandgefährlich: Die Zuschauer glaubten, die "Feuer-Show" wäre Teil der Inszenierung – und filmten begeistert das Spektakel ...



Zeugen filmten, wie der Drache Feuer fing (Quelle: YouTube)

Im Märchen hatte sich die böse Hexe in einen Drachen verwandelt, doch der Prinz kann Dornröschen retten.

Im echten Leben war schnell ein Disney-Mitarbeiter zur Stelle und löschte mit einem Feuerlöscher die Flammen – laut "Disney World" wurde kein Besucher des "Magic Kingdoms" verletzt. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen.

Auch die beiden "Drachen-Reiter" kamen unverletzt davon

Auch die beiden Angestellten, die den Drachen im Inneren der Figur bedienen, kamen ohne Blessuren davon. Jetzt soll untersucht werden, warum der Metall-Drache plötzlich viel mehr Feuer spuckte, als allen lieb war ...

