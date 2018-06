"Menschen wenden sich gegen Regierung"

"Die Menschen in Deutschland wenden sich gegen ihre Regierung, während Migration die bereits geschwächte Koalition in Berlin durchrüttelt", behauptet der US-Präsident via seinem Lieblingsmedium Twitter.

Zwischengestreut findet sich auch noch die Aussage, dass die Kriminalität in Deutschland auf dem Vormasch sei. Ein Blick in die Kriminalstatistik entlarvt diese aber als unwahr. Tatsächlich wurden im Jahr 2017 in der gesamten Bundesrepublik 5.761.984 Fälle erfasst, während es im Jahr davor noch 6.372.526 Fälle waren. Das entspricht einem Rückgang von fast zehn Prozent.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Juni 2018

We don’t want what is happening with immigration in Europe to happen with us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Juni 2018

"Es war ein großer Fehler ganz Europas Millionen von Menschen aufzunehmen, die die Kultur so vehement und gewalttätig verändert haben", erklärt Trump weiter und instrumentalisiert das aktuelle Tagesgeschehen in einem zweiten Tweet für seine eigene Migrationspolitik: "Wir wollen nicht, dass das was durch Migration in Europa passiert, auch uns passiert!"

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)