Trump zufrieden: Gespräch mit Kim lief "sehr gut"

Die Welt schaut auf Singapur! Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein amtierender US-Präsident einen nordkoreanischen Herrscher persönlich trifft.

Kim Jong-un traf nach südkoreanischen Angaben sieben Minuten vor Donald Trump eingetroffen. Koreanische Medien interpretierten dies als eine Höflichkeitsgeste. In Korea hat der Jüngere zweier Gesprächspartner als erster zu erscheinen, dies gebietet der Anstand.

13 Sekunden und 38 Minuten

Nach einem historischen Handschlag, der genau 13 Sekunden gedauert hat, und einem kurzen Pressestatement, zogen sich die beiden zurück. Für etwa 38 Minuten führten der US-Präsident und der nordkoreanische Führer ein Gespräch nur unter Beisein von Dolmetschern.

"Wie Science-Fiction-Film"

Als der US-Präsident danach gefragt wurde, wie es verlaufen sei, sagte er: "Sehr, sehr gut. Eine exzellente Beziehung." Kim Jong-un wiederum hat den Gipfel mit einem Science-Fiction-Film verglichen. "Viele Leute in der Welt werden dies für eine Art Fantasie halten, aus einem Science-Fiction-Film", sagte er laut CNN zum Auftakt der Gespräche.

