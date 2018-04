Trumps Praktikanten lösen Shitstorm aus

US-Präsident Donald Trump steht wieder einmal im Kreuzfeuer der Kritik. Diesmal allerdings nicht wegen eines Skandals in seinem Privatleben oder einer politischen Entscheidung, sondern einem Foto.

Diversität? Fehlanzeige

Das Weiße Haus hat ein Bild des Präsidenten mit den Praktikanten für den Frühling veröffentlicht. Schnell merkten einige User, dass der Großteil der Personen eine weiße Hautfarbe aufweisen. Der Vorwurf wurde laut, es würden fast ausschließlich hellhäutige Praktikanten eingestellt.

"Andererseits ist es möglich, dass Menschen mit anderer Hautfarbe nicht wild darauf waren, in Trumps Weißen Haus zu arbeiten. Laut einer Gallup-Umfrage sind die Beliebtheitswerte des Präsidenten bei Menschen mit anderer Hautfarben und Jungen am niedrigsten", schreibt die "Washington Post".

Looks about white to me. — Audra McDonald (@AudraEqualityMc) 30. März 2018

Clearly taking the “white” in White House too far, @realDonaldTrump. https://t.co/OfkERHAhgT — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 31. März 2018

The White House intern photo is like a Where’s Waldo for a non-white person—in a country that is about 40% non-white. pic.twitter.com/UiBLewAurE — Brian Klaas (@brianklaas) 31. März 2018





Besonders vernichtend ist ein Vergleich mit den Praktikanten unter Trumps Vorgänger, Barack Obama.

White House interns sure look less different these days. pic.twitter.com/T72cobobAa — ian bremmer (@ianbremmer) 30. März 2018

