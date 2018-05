Trump hat ein Loch im Rasen und das Netz lacht

Er trat an, um mit dem – Zitat – "Washingtoner Sumpf" aufzuräumen. Gemeint war natürlich die Trockenlegung des auf politischer Ebene verorteten Morasts. Doch jetzt hat Donald Trump selbst ein Problem mit Washingtons weichem Erdreich – ausgerechnet im eigenen Vorgarten.

Nicht ungewöhnlich

Auf dem Gelände des Weißen Hauses sackt der Rasen ab. Ganz in der Nähe des Eingangs zum Pressezentrum tut sich langsam aber sicher ein Erdloch auf in Donalds Reich. Starke Regenfälle seien verantwortlich, das Ganze sei weder gefährlich noch besonders ungewöhnlich für diese Gegend, sagt die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders.

Gleichwohl sorgt der absackende Rasen für Spott und Heiterkeit im Netz. US-Komiker Jimmy Kimmel kalauert: "Sind wir sicher, dass das ein Sinkhole ist und nicht einer von Melanias Fluchttunneln?" Inzwischen hat das Loch am Weißen Haus sogar einen eigenen Twitter-Kanal, Trump-Anspielungen in der Selbstbeschreibung sind natürlich rein zufälliger Natur: "Ich bin ein wunderschönes Sinkhole. Das beste Sinkhole der Geschichte. Jeder weiß es."

