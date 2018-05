Trump hat Schweigegeld an Pornostar bezahlt

US-Präsident Donald Trump hat seinen Anwalt Michael Cohen entschädigt, nachdem dieser 130.000 US-Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt hatte. Dies sagte Trumps neuer Rechtsberaters Rudy Giuliani.

Das Geld sei über eine Anwaltskanzlei geflossen "und der Präsident hat es zurückgezahlt", sagte Giuliani am Mittwochabend in einem Interview mit dem Sender Fox News.

Als der Moderator Sean Hannity nachhakte, sagte Giuliani: "Das war Geld, das von seinem Anwalt gezahlt wurde, der Präsident hat es über den Zeitraum von mehreren Monaten erstattet."

Soweit er wisse, habe Trump nichts über die Einzelheiten gewusst. "Aber er wusste von der allgemeinen Vereinbarung, dass Michael sich um die Dinge kümmern würde, so wie ich mich um solche Dinge für meine Klienten kümmere. Ich belaste sie nicht mit allem, was kommt. Das sind vielbeschäftigte Leute." Giuliani ist seit kurzer Zeit Teil von Trumps Anwaltsteam.

Die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, hatte 2006 nach eigener Aussage Sex mit Donald Trump – kurz nachdem dessen Frau Melania den gemeinsamen Sohn Barron zur Welt gebracht hatte. Trump bestreitet das.

The best part about the Rudy Giuliani sh*tshow is that Sean Hannity tried to help him out by asking, "But do you know the president didn't know about this?"



...and Giuliani proceeded to say, nope, actually Trump did know about the payoff. pic.twitter.com/NKPn7Uszyl