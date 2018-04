Trump: "Wusste nichts von Geld für Pornostar"

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben nichts von der Zahlung seines Anwalts an Pornodarstellerin Stormy Daniels gewusst. Er verneinte am Donnerstag die Frage, ob er von einer Zahlung über 130.000 Dollar im Rahmen einer Schweigevereinbarung gewusst habe. Er wisse auch nicht, woher das Geld gestammt habe. Für weitere Auskünfte verwies er auf seinen Anwalt Michael Cohen. Es war das erste Mal, dass Trump sich direkt zu der angeblichen Affäre mit der Pornodarstellerin geäußert hat.

Der Anwalt des Pornostars meldete Zweifel an Trumps Aussage an: "Wir freuen uns sehr darauf, den Wahrheitsgehalt von Herrn Trumps angeblicher Unkenntnis bezüglich der Zahlung von 130.000 Dollar zu überprüfen", schrieb Anwalt Michael Avenatti im Kurznachrichtendienst Twitter. "Wie uns die Geschichte lehrt, ist es eine Sache, die Presse zu täuschen, aber eine ganz andere, dies unter Eid zu tun."

We very much look forward to testing the truthfulness of Mr. Trump's feigned lack of knowledge concerning the $130k payment as stated on Air Force One. As history teaches us, it is one thing to deceive the press and quite another to do so under oath. #searchforthetruth #basta