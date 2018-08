Trump blamiert sich bei Malstunde mit Kindern

Die US-Flagge besteht aus den Farben Rot, Weiß und Blau. Zu wissen, welche Farbe wo hingehört, scheint allerdings keine Selbstverständlichkeit zu sein. Zumindest nicht für den US-Präsidenten.

Umfrage Was glauben Sie: Spinnt Trump? Natürlich. Der Mann ist so dumm wie ein Ziegel.

Das ist egal, wichtig ist: Er ist mächtig.

Nein. Trump zieht seinen Job eiskalt durch.

Trump wurde gewählt, das zählt.

Beim Besuch eines Kinderkrankenhauses in Columbia im Bundesstaat Ohio, das er am Freitag zusammen mit seiner Frau Melania besuchte, nahm Donald Trump an einer Malstunde mit Kindern teil. Der US-Präsident entschied sich für das Sujet der Landesflagge und griff zu den bunten Stiften.

"Entweder dumm oder unpatriotisch"

Dabei unterlief ihm ein peinlicher Fehler: Anstatt den vierten Querstreifen weiß zu lassen, malte Trump ihn kurzerhand blau aus. Es dauerte nicht lange, bis der US-Präsident in den sozialen Medien mit Spott überhäuft wurde.

"Trump ist entweder dumm, oder er ist wirklich, wirklich unpatriotisch", kommentierte jemand auf Twitter. "Trumps blauer Streifen auf der US-Flagge könnte die erhellendste Freud'sche Fehlleistung überhaupt sein", schrieb ein anderer und verwies auf die Ähnlichkeit von Trumps Version mit der russischen Flagge.

Einige machen auf einen kleinen Jungen aufmerksam, der ebenfalls am Tisch sitzt, vor sich eine korrekt ausgemalte US-Flagge. Der US-Präsident schielt zu ihm herüber, als wollte er dessen Version kopieren.

