Trump steigt aus Atomdeal mit dem Iran aus

Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf eine gut informierte Person, die mit dem Telefongepräch zwischen den beiden Staatschefs betraut sei.

Trump hatte das Atomabkommen mit dem Iran mehrmals kritisiert. Der Ausstieg kommt daher nicht unbedingt überraschend, wenn auch der US-Präsident es spannend gemacht hat. Er kündigte an, seine Entscheidung am heutigen Dienstag um 20 Uhr (MESZ) bekanntzugeben.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien wird die Entscheidung nicht freuen. Immerhin hatten sich die Länder in den vergangenen Wochen immer wieder für ein Festhalten des Deals ausgesprochen.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.