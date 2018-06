Trump will Russland wieder in G7 aufnehmen

US-Präsident Donald Trump hat sich für eine Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der führenden Industrienationen ausgesprochen. Moskau solle der G7-Gruppe wieder angehören, erklärte Trump am Freitag, bevor die G7-Staaten zu ihrem Gipfeltreffen in Kanada zusammenkamen.

Russland war im Zuge des Konflikts um die Ukraine vor vier Jahren aus der Gruppe der G8-Staaten ausgeschlossen worden.

Laut diplomatischen Kreisen hat Russlands Präsident bei seinem Wien-Besuch übrigens um die Organisation eines Treffens mit seinem US-Amtskollegen Trump gebeten. Kurz habe darauf versprochen, dass er an Trump herantreten werde.

