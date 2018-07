Donald Trump droht Iran über Twitter mit Krieg

Nachdem der Konflikt mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un besiegelt scheint, hat der Präsident der Vereinigten Staaten wohl einen neuen Feind im Visier: Irans Staatschef, Hassan Rohani.

Dieser drohte der USA nämlich mit einer Blockade der Ölexporte, falls Trump nicht seinen Polit-Kurs ändern würde. Dabei spielt er wohl auf das Atomabkommen an, aus dem der US-Präsident ausgestiegen ist. Zusätzlich kündigte Trump Sanktionen gegen das Land an. Rohanis Ansage: "Nicht mit dem Schwanz des Löwen spielen, Herr Trump. Das würden Sie bereuen."

Kampfansage an den Iran

Nun folgte prompt die Antwort per Twitter. In Großbuchstaben richtet sich der US-Präsident an den Iran und schreibt: "Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder Sie werden Konsequenzen erleiten, die in der Vergangenheit schon mehrere erlitten haben. Wir sind nicht mehr ein Land, das für Ihre wahnsinnigen Worte für Gewalt und Tod steht. Seien Sie vorsichtig!"

Zuvor erklärte bereits der US-Außenminister, Mike Pompeo, dass man keine Angst davor hätte auch iranische Beamte auf höchster Ebene zu sanktionieren. Dabei kündigte er sogar an: "Es wird mehr geben."

