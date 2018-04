Diese Bäuerin sieht genauso aus wie Trump

Richtig gelesen, Donald Trump hat eine Doppelgängerin. Sie heißt Dolores Leis, ist 64 Jahre alt und Bäuerin in Spanien.

Umfrage Was halten Sie von Trumps Doppelgängerin? Großartig. Die Ähnlichkeit ist verblüffend.

Ich weiß nicht, so sehr sehen sie sich nun auch wieder nicht ähnlich.

Hahahahahahaahahahaa

Während ihrer Recherchen über einen Bauernhof in Cabana de Bergantinos fiel der Journalistin Paula Vazquez die 64-Jährige bzw. deren Ähnlichkeit zum amerikanischen Präsidenten auf. Die Reporterin nahm kurzerhand ihre Kamera in die Hand und drückte ab – jetzt geht das Foto um die ganze Welt.

Tatsächlich ist Dolores Trump wie aus dem Gesicht geschnitten. Augenpartie, Haarpracht und die Kopfform stimmen jedenfalls überein, darüber sind sich auch sämtliche User im Netz einig.

Was Dolores Leis selbst zu ihrer Ähnlichkeit mit dem amerikanischen Staatsoberhaupt sagt, ist nicht bekannt. Die Spanierin ließ "La Voz de Galicia" ausrichten, dass sie eigentlich kein Interesse habe, sich mit anderen im Internet auszutauschen. Außerdem besitze sie gar kein Handy. Somit bekommt sie den ganzen Hype um ihre Person vermutlich gar nicht mit. Unter dem Hashtag #SenoraTrump wird Dolores jedenfalls im Netz gefeiert.

Was Donald Trump von seinem weiblichen Doppelgänger hält, ist – zumindest zu diesem Zeitpunkt – ebensowenig bekannt. Aber wer weiß, vielleicht äußert sich der Präsident ja noch selbst via Twitter dazu.

This is NOT, I repeat, NOT photoshopped.



Donald trump has a doppelganger. And she's a Latina.



Long live Dolores Leis Antelo, aka #SenoraTrump.



It goes without saying, he really HATES these photos, so... pic.twitter.com/CLyImDbCR6 — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 24. April 2018

In honor of my new friends who are following me.....I give you, #SenoraTrump



Looks like Fred found a nice little senorita! https://t.co/llH2ORgtDI — Not a Bot (@nogara119) 25. April 2018

Die Bildes des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)