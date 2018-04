Zu stürmisch: Hier verliert ein Räuber seine Beute!

Das war sicher ganz anders geplant! Zwei böse Buben wollten in Droylsden (GB) ein Reisebüro überfallen und dann mit der Beute fliehen. Der erste Teil klappte ganz gut, nur die Flucht artete in einer Slapstick-Nummer aus – wie jetzt Aufnahmen einer Überwachungskamera beweisen. Ob die Räuber darüber auch lachen können, kann bezweifelt werden.



Das lustige Fangspiel auf Video (Quelle: YouTube).

Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Täter sich vom Tatort entfernt und sich gerade lässig die Schal-Maskierung vom Kopf wickelt, als er merkt, dass da irgendetwas nicht stimmt. Als er sich umdreht, sieht er, wie die Beute – zahlreiche Geldscheine – im Wind davonfliegen! Der Räuber hatte sie sich zu sorglos in die Hosentaschen gestopft.

Nach den tolpatschigen Räubern wird gefahndet

Hastig läuft er dann den Banknoten hinterher, um sie wieder einzusammeln. Die Räuber sollen dann mit einem silberfarbenen Fluchtauto davon gerast sein – nach ihnen wird gefahndet. Die Polizei findet den Vorfall weniger komisch: "Die beiden haben unschuldige Leute mit der Waffe bedroht. Wir hoffen, dass wir sie durch den veröffentlichten Film bald schnappen werden", so Detective Constable Phil Scargill. Sagen wir so: Wenn sie sich auch sonst so clever anstellen, dürften sie bald hinter Schloss und Riegel sein ...

Die Bilder des Tages

(tas)