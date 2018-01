Die Welt steht 2 Minuten vor der Apokalypse

Am heutigen Donnerstag hat das "Bulletin of the Atomic Scientists" in einer Live-Pressekonferenz ihren Bericht für 2018 präsentiert und den Minutenzeiger der Weltuntergangsuhr auf seine neue Position gestellt.

Umfrage Weltuntergangsuhr 2018: Teilen Sie die Einschätzung der Atomwissenschaftler? Ja, ich denke, deren Einschätzung ist korrekt.

Nein, wir stehen viel näher vor der totalen Vernichtung, als uns glauben gemacht wird.

Nein, hier wird übertrieben um Menschen zu verängstigen.

Keine Ahnung. Das kann ich nicht einschätzen.

Die Weltuntergangsuhr zeigt symbolisch, wie nahe die Menschheit vor der nuklearen Apokalypse steht, der "Doomsday" ("Tag des Jüngsten Gerichts") ist dabei mit Mitternacht gleichgesetzt. Sie soll verdeutlichen, wie groß das derzeitige Risiko einer globalen Katastrophe – insbesondere eines Atomkrieges – ist.

2017 hatte das Komitee den Minutenzeiger erneut nach vor bewegt – auf zweieinhalb Minuten vor Mitternacht. Nachdem er zuvor zwei Jahre unverändert bei 23.57 Uhr gehalten hatte.

Mit der neusten Korrektur ist die Weltuntergangsuhr auf den gefährlichsten Stand des Atomzeitalters vorgerückt – zuletzt befand sich der Zeiger im Jahr 1953 so nahe an Mitternacht.

Ihre Entscheidung begründen die Experten mit ungenügenden Maßnahmen gegen den Klimawandel und die Atombemühungen zahlreicher Staaten und auch US-Präsident Trumps Aufkündigung wichtiger internationaler Verträge.

Video: Die Zeitraffer-Aufnahme zeigt die Entwicklung der atomaren Gefahr ab 1944 bis Februar 2017

