Drei Tote nach Messer-Attacke in Moschee

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden am heutigen Donnerstag (14. Juni) in der Stadt Malmesbury nahe Kapstadt in der südafrikanischen Provinz Westkap.

Nach Angaben der Polizei soll der Mann zum Morgengebet das Gotteshaus betreten haben und mit einem Messer auf dort betende Muslime eingestochen haben. Mindestens zwei Gläubige erlitten tödliche Verletzungen, bevor die alarmierten Einsatzkräfte den 30 bis 40 Jahre alten Täter stellen konnten.

"Er hat unsere Aufforderungen ignoriert und versucht die Polizisten zu attackieren", wird Polizeisprecher Andrè Traut in einem Bericht des Nachrichtenportals "ENCA" zitiert: "Er wurde angeschossen und dabei getötet." Insgesamt wurden bei dem Vorfall auch drei weitere Menschen, darunter ein Polizist, verletzt.

"Wir sind geschockt über die Nachricht dieser brutalen Attacke auf die Moschee in Malmesbury, Kapstadt, an diesem Morgen", so das Muslim Judicial Council in einer ersten Reaktion. Gleichzeitig fordern der Rat die Glaubensgemeinschaft auf, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Zu wenig sei noch über die Hintergründe der Tat bekannt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)