Taucher reitet auf Walhai – verhaftet!

Clever ist anders! Ein Scuba-Taucher missbrauchte nicht nur einen Walhai als Spielzeug, er ritt auch auf dem größten Fisch der Welt – und stellte das Video ins Netz. Folge: Der Angeber, ein indonesischer Geschäftsmann, wurde verhaftet ...



Das Netz berichtet über den Vorfall (Quelle: YouTube).

Laut Medien war der Geschäftsmann mit zwei Kollegen in der Cenderawasih-Bucht vor Indonesien getaucht – und wohl etwas übermütig geworden. Auf dem Clip ist jedenfalls zu sehen, wie der Taucher auf dem riesigen Tier reitet und dabei das "O.K."-Zeichen macht. In einer anderen Szene hält er sich rechts und links am Kopf des Walhais fest und lässt sich ziehen.

In Indonesien ist das Berühren eines Hais verboten

Der "Badespaß" hatte Folgen: Nachdem das Video viral ging, gingen Tierschützer auf die Barrikaden und alarmierten die Behörden. "Wir haben den Mann ausgeforscht und festnehmen lassen", so Fischereiminister Susi Pudjiastuti. Ihm wird mindestens eine hohe Geldstrafe und der Entzug seiner Tauch-Lizenz drohen. In Indonesien ist allein das Berühren eines solches Tieres strafbar – Taucher müssen einen Mindestabstand von einem Meter einhalten.

In Taucherkreisen ist die Meinung über das Verhalten des Indonesiers eindeutig: "Er ist eine Schande!", schrieben User über den Vorfall ...

(tas)