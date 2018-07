Dreiste Diebe entführten Haifisch in Kinderwagerl

Die Polizei von San Antonio im US-Bundesstaat Texas hat drei Verdächtige ausgeforscht, die im Aquarium von San Antonio einen 40 Zentimeter langen Hornhai aus dem Wasserbecken gestohlen und in einem Kinderwagerl aus dem Gebäude geschmuggelt haben.

Die dreiste Fischentführung trug sich am vergangenen Samstag zu. Zwei Männer und eine Frau holten den Hornhai mit einem eigens mitgebrachten Netz aus einem Becken, als ein Mitarbeiter gerade mit anderen Gästen beschäftigt war. Zuvor hatten die Verdächtigen laut Aquarium rund eine Stunde lang das betreffende Becken belauert und auf einen günstigen Moment gewartet.

Überwachungskamera filmte Tat mit

Videoaufnahmen einer Überwachungskamera (siehe Video) zeigen den Coup. Rechts im Bild sieht man, wie der Hauptverdächtige den Fisch in einem unbeobachteten Moment aus dem Becken holt. Anschließend verbargen sie das Plastiksackerl mit dem Fisch unter einer Jacke und in weiterer Folge – abseits des Blickwinkels der Überwachungskamera – in einem Kinderwagerl.



Weil sich die drei Personen verdächtig verhielten, wurden sie von Mitarbeitern am Parkplatz des Aquariums konfrontiert, konnten jedoch trotzdem mit dem Fisch in einem Pickup-Truck entkommen. Nachdem sie den Haifisch entführt hatten, kippten die Entführer Bleiche in die Filteranlage eines der Becken. Nur durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter konnten Schaden an der Fauna im Wasserbecken abgewendet werden.

Entführer hatte es gezielt auf Hornhai-Weibchen abgesehen

Die Polizei forschte die drei Entführer bald aus und fand das gestohlene Hornhai-Weibchen in einem Becken im Haus des 38-jährigen Hauptverdächtigen. Er hatte es offenbar gezielt auf das Tier abgesehen.



