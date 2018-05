12 Jahre Haft in Kroatien drohen 18. Mai 2018 08:46; Akt: 18.05.2018 09:03 Print

Österreicher schmuggelte Cannabis im Tetrapak

Am Mittwoch wurde ein 25-Jähriger an der Grenze zu Kroatien kontrolliert. In seinem Rucksack befanden sich auf den ersten Blick Getränke - die stellten sich aber als Drogen heraus.