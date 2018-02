Drogen in der Unterhose: Urlauber droht Todesstrafe

Im Urlauberparadies Bali sitzt seit Ende Jänner ein deutscher Staatsbürger wegen des Vorwurfs des Drogenschmuggels in Haft. Das teilten indonesische Behörden am Donnerstag mit.

Der 56 Jahre alte Mann, dessen Name laut "Jakarta Post" Siegfried Karl Achim R. lautet, wurde in Häftlingskleidung und schwarzer Sturmhaube, zusammen mit einem Briten vorgeführt.

Der Deutsche wurde gleich nach Ankunft am 26. Jänner am internationalen Flughafen der Insel Bali von Polizei und Zollbehörde aufgegriffen und durchsucht. Dabei wurden einige Gramm Heroin, geringe Mengen Amphetamine und 30 Diazepam-Tabletten sichergestellt, die der Deutsche an diversen Stellen – darunter seiner Unterhose – getarnt bei sich getragen haben soll.

Ist Deutscher Teil eines internationalen Drogenrings?

"Der Verdächtige zeigte sich halbwegs kooperativ gegenüber unseren Beamten. Während der Suche gestand er, weitere Drogen in seiner Unterwäsche bei sich zu tragen", erklärte Ermittlungsleiter Gusni Syaiful am Donnerstag. Jetzt soll untersucht werden, ob der Deutsche Teil eines internationalen Drogenrings ist.

"Er hat uns gegenüber behauptet, die Drogen seien nur für seinen persönlichen Gebrauch. Wir können dem aber kaum Glauben schenken", wird Made Pakris von der Anti-Drogen-Einheit zitiert. Er hat den Verdacht, dass ein Drogenring nur die Sicherheitskontrollen der Behörden testen wollte, bevor eine größere Lieferung durchgeschleust werde.

Weil er mehr als fünf Gramm Rauschmittel dabei hatte, droht dem Deutschen bei einer Verurteilung die Todesstrafe. Indonesien zählt zu den Ländern mit den schärfsten Drogengesetzen der Welt.

