26-Jähriger vergewaltigt Krankenschwester

Wie die "SUN" berichtet, soll an jenem Tag ein Pärchen an ihrer Wohnungstür in Dubai geklopft haben.

Der 26-Jährige und seine Freundin boten der Krankenschwester dann im Gespräch einen günstigeren Ort zum Leben an. Doch innerhalb weniger Minuten nahm die Konversation eine schreckliche Wendung.

Der Mann soll seine Partnerin gebeten haben, die Wohnung der 51-Jährigen zu verlassen. Nachdem diese die Räumlichkeiten dann verlassen hatte, stürzte sich der junge Mann, bei dem es sich um einen syrischen Flüchtling handeln soll, auf die Krankenschwester und vergewaltigte sie.

Der mutmaßliche Täter konnte mittlerweile gefasst werden und wurde angeklagt. Vor Gericht behauptet der 26-Jährige dann allerdings, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei, sagten Polizeibeamten im Gerichtssaal aus.

Mann bestreitet Sex und Attacke

Als der Syrer dann selbst einvernommen wurde, bestritt er aber Sex mit der Frau gehabt zu haben. Von einer angeblichen Attacke wollte er schon gar nichts wissen.

Der Prozess wird am 15. Mai fortgesetzt. Der 26-Jährige bleibt bis dahin weiter in Gewahrsam. Im Falle einer Verurteilung droht dem Flüchtling eine mehrjährige Haftstrafe.

(wil)