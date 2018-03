Nackte Frau in Kroaten-Kirche empört Urlaubsort

"Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun", schrieb Mate Uzinic, Bischof aus Dubrovnik auf Facebook. Grund dafür ist eine vieldiskutierte Szene in einer kleinen Kirche in der kroatischen Küstenstadt.

Eine Frau stellte sich plötzlich auf die Bänke und hob ihren Rock hoch. Darunter hatte sie nichts an. Ihr Oberkörper war ebenso nackt.

Deutsche Film-Crew

Die Besucher fielen teilweise von ihrem Glauben ab - das teilten sie auch dem Bischof auf Facebook mit: "Was machen die mit unserem Dubrovnik?" Ein weiterer User meint: "Wieso schreiben Sie, dass sie nicht wissen, was sie tun? Sie wissen es genau!"

Doch wer ist die Frau? Es handelt es sich dabei um ein serbisches Model, das für die Berliner Filmakademie posierte. Daraus soll am Ende der Film "The Color Nude" entstehen. Ob der in Dubrovnik gut ankommen wird, ist jedoch fraglich.

(slo)