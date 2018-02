Duterte befiehlt: "Schießt den Frauen in die Vagina"

In einem offiziellen Transkript von Präsident Rodrigo Duterte wurde zwar das Wort "Vagina" durch einen Strich ersetzt, mehrere Zeugen bestätigen jedoch, dass er folgendes bei einer Rede sagte, in der er sich an weibliche Rebellen wandte: "Sagt den Soldaten, der Chef hat einen neuen Befehl. Wir werden euch nicht töten, wir werden euch in die Vagina schießen. Ohne eine Vagina seid ihr nutzlos!"

Das Publikum hätte nach dieser Aussage losgelacht. Anschließend fragte Duterte, weshalb sich die Frauen überhaupt einer kriegerischen Organisation anschließen. Die meisten würden ihre Familie verlassen, nur um in einen Krieg zu ziehen.

Erlaubnis zur Vergewaltigung

Damit nahm er Bezug auf die New People's Army, eine linksgerichtete Organisation, die sich gegen den Staat auflehnt.

Der philippinische Staatspräsident fiel schon öfters mit frauenverachtenden Aussagen auf. So machte er sich über die Miss Universe lustig und erlaubte seinen Soldaten bei Konflikten bis zu drei Frauen zu vergewaltigen.

