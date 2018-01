Dutzende IS-Verdächtige in der Türkei in Haft

Kurz vor Silvester hat die Polizei in der Türkei am Sonntag mindestens 25 mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) festgenommen. Unter den Verdächtigen sollen sich 20 Ausländer befinden, berichteten türkische Nachrichtenagenturen.

Allein in Istanbul wurden Sonntagfrüh 20 IS-Verdächtige festgenommen, darunter 15 Ausländer, wie die Nachrichtenagentur Dogan berichtete. Sie sollen sich offenbar zuvor in den Konfliktgebieten in Syrien oder im Irak aufgehalten haben.

Fünf weitere IS-Verdächtige – drei Syrer ein Iraker und ein Tschetschene – wurden in Ankara festgenommen, wie die amtliche Agentur Anadolu meldete.

Alarmbereitschaft nach Terroranschlag

In der Türkei herrscht zum Jahreswechsel höchste Alarmbereitschaft. Tausende schwerbewaffneter Soldaten patrouillieren in den großen Städten des Landes.

In Istanbul hatte ein IS-Attentäter zu Silvester 2016 in einem bekannten Nachtclub am Bosporus 39 Menschen erschossen.



(red)