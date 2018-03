Dutzende Tote bei Aufstand in Haftanstalt

Häftlinge hatten versucht, aus der Polizeiwache zu entkommen, indem sie Matratzen in Brand setzten. Einen Polizisten nahmen sie als Geisel und nahmen ihm die Waffe ab. Es kam zu Tumulten und einer Feuersbrunst, die Dutzende Menschen tötete. Unter den 68 Toten sollen auch zwei Frauen sein, die Insassen der Polizeiwache besucht hatten.

Auch nach dem Brand kam es zu Tumulten, als aufgebrachte Angehörige versuchten, das Gefängnis zu stürmen. Ein Justizvollzugsbeamter wurde mit einem Stein attackiert und verletzt. Die Einsatzkräfte setzten Tränengas ein, um die Menge auseinander zu treiben. "Wir sind an der Seite der Angehörigen in ihrem Schmerz", so der Gouverneur des Bundesstaats Carabobo, Rafael Lacava.

In Venezuela sind sämtliche Gefängnisse hoffnungslos überfüllt. Aus diesem Grund werden Häftlinge oft mehr als die eigentlich erlaubten 48 Stunden auf Polizeiwachen festgehalten.

(red)