14 Länder sagen rascher Flüchtlingsrückführung zu

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kann einen ersten wirklichen Erfolg in Sachen Migrationspolitik beim Gipfeltreffen der EU-Regierungschefs am 28. und 29. Juni in Brüssel verbuchen.

Bei ihren Verhandlungen zur besseren Steuerung der Migration soll Merkel bereits die Zusagen von 14 europäischen Ländern zur beschleunigten Rückführung von Migranten erhalten haben.

Das soll aus einem regierungsinternen Papier hervorgehen, welches der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das achtseitige Schreiben der Kanzlerin ist an die Fraktionsvorsitzenden der Koalitionsparteien SPD und CSU gerichtet. Noch Freitagabend hatte Merkel die jeweiligen Partner per Telefon über den Fortschritt informiert.

(red)