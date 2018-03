EU kontert: Strafzölle für Produkte aus USA kommen

Der "Handelskrieg", den der US-Präsident bereits angesprochen hat, scheint kurz bevor zu stehen. Er kündigte bereits an, in der kommenden Woche Strafzölle in der Höhe von 25 Prozent für Stahl und 10 Prozent für Aluminium zu verhängen. Hintergedanke ist, die heimische Industrie wieder aufzubauen.

Beliebte Marken fallen Zöllen zum Opfer

Als Reaktion schießt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nun zurück: Eine Sprecherin in Hamburg gab bekannt, dass die Europäische Union nicht tatenlos zusehen werde, wie Arbeitsplätze bedroht seien.

Aus diesem Grund bereite man auch hier Strafzölle vor. Unter anderem soll der Motorradhersteller Harley Davidson, der amerikanische Bourbon Whiskey und der Jeansfabrikant Levi's den Zöllen zum Opfer fallen.

(slo)