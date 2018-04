Streit unter Stripperinnen an Bord eskalierte

Wie "The Sun" berichtet, haben sich drei Stripperinnen im Flieger nach Spanien heftig gestritten. Die Auseinandersetzung an Bord der Maschine artete gar in einen handgreiflichen Streit aus. Die beschwipsten Damen sollen sich dem Bericht zufolge anfangs noch prächtig amüsiert und einen Wodka nach dem anderen gekippt haben, bis die Stimmung (vermutlich aufgrund des übermäßigen Alkoholkonsums) unerwartet umschlug.

"Sie haben plötzlich begonnen sich anzuschreien und zu beschimpfen. Andere Passagiere beschwerten sich und eine Stewardess nahm ihnen daraufhin die Flasche Wodka weg", schilderte eine Zeugin den Vorfall an Bord der EasyJet-Maschine, die sich am Weg von London-Gatwick nach Teneriffa befand.

"Die Brünette stürzte sich schreiend auf eine Blondine. Sie riss ihr Haare aus. Wir befürchteten, dass sie sich wirklich ernsthaft verletzen werden", erzählt die 50-Jährige weiter.

Die Airline bestätigte in einem Statement, dass Passagiere bei der Landung am Flughafen in Teneriffa festgenommen wurden: "EasyJet kann bestätigen, dass es beim Flug EZY8709 von London Gatwick nach Teneriffa am 13. April einen Polizeieinsatz gab, nachdem sich Passagiere an Bord störend verhalten hatten."

In Großbritannien wird immer wieder über strengere Strafen für Trunkenheit an Bord von Flugzeugen diskutiert. Auch die Genehmigungsgesetze für Flughafenbars sollen in England und Wales überarbeitet werden.

"The Sun" hat ein Video und Bilder vom Vorfall veröffentlicht.

