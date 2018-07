Kind war mit Mutter unterwegs 24. Juli 2018 15:37; Akt: 24.07.2018 15:37 Print

Hund läuft frei herum und beißt 5-Jährige ins Gesicht

Hunde-Attacke in Deutschland: Ein Mäderl (5) wurde von einem Hund in das Gesicht gebissen und verletzt. Die Kleine musste umgehend in ein Spital gebracht werden.