Ehe-Terror? El-Kaida-Magazin gibt Frauen Tipps

Bizarr: Das arabische Frauenmagazin "Baituki" (dt. Dein Heim), herausgegeben von der Propagandaabteilung des Terrornetzwerks El Kaida, leitet Frauen an, wie sie sich in einer Dschihadisten-Ehe richtig zu verhalten haben. Hintergrund: Die Terrororganisation will Dschihad-affinen Frauen wieder ihre traditionelle Rolle im Haushalt zuweisen – im Gegensatz zur IS, die sie an die Front schicken will.

Beispiel gefällig? Die Frau soll ihren Gatten "wie einen Schmetterling umschwirren und bezirzen" – dafür sind in den vier Wänden sogar farbenfrohe und enganliegende Kleider erlaubt. Auch bei der Erziehung des Nachwuchses gibt es strenge Vorgaben: So sollte das Kind bereits mit drei Jahren anfangen, den Koran auswendig zu lernen – natürlich mit Hilfe des Vaters.

Rührei mit Tomaten für den Herrn Dschihadisten

Beim Essen liegen die Hürden nicht hoch: Die vorgeschlagenen Gerichte richten sich in erster Linie an ungeübte Köchinnen. Mahlzeiten wie "Kartoffelbällchen mit gebratenem Fleisch" und "Rührei mit Tomaten" sollen innerhalb von zehn Minuten zubereitet sein – und dem Herrn Dschihadisten Kraft geben.

Jede Ausgabe des Magazins ist zwischen 17 und 19 Seiten lang und gliedert sich in die Ressorts "Meine Familie", "Gedanken und Ratschläge" sowie "Vermischtes".

Und wie soll sich Frau Dschihadist verhalten, wenn der gestresste Extremist nach Hause kommt? Laut "Baituki" soll die Ehefrau das Heim in ein „Paradies auf Erden“ verwandeln und Nachsicht, Rücksichtnahme sowie Verständnis zeigen, denn: "Kannst du dir das Blut und die Knochen überhaupt vorstellen, die dein Ehemann jeden Tag zu sehen bekommt?"

