Ehepaar tötet Nanny, Todesstrafe für beide!

Die Tat hatte weltweit für Entsetzen gesorgt – und massive politische Folgen gehabt: Der Libanese Nader A. und seine syrische Ehefrau Mona H. hatten Joanna Demafelis (29) von den Philippinen in ihrer Wohnung in Kuwait ermordet und ihre Leiche ein Jahr lang im Kühlschrank versteckt. Behörden hatten die Überreste der Frau in dem verlassenen Apartment entdeckt. Jetzt wurden sie von einem Gericht verurteilt – beide fassten die Todesstrafe aus.



Das Netz berichtete über die Überführung des Opfers (Quelle: YouTube).

Der Fall hatte bewirkt, dass Philippinen-Präsident Rodrigo Duterte alle Landsleute, die in Kuwait als Nanny arbeiten, zurück ins Land beorderte – in Kuwait arbeiten mindestens 250.000 Filipinos. Tatsächlich hatten dann einige 10.000 den Heimweh angetreten. Öffentlich hatte er Kuwait angeklagt: "Was läuft da falsch in ihrem Land? Was ist falsch an ihrer Kultur, ihren Werten?", hatte Duterte gesagt.

Das Kindermädchen kehrte im Februar zurück – im Holzsarg

Die Mörder sind in ihren Heimatländern Syrien und Libanon inhaftiert, Kuwait hat jetzt eine Auslieferung beantragt. Laut Gesetz in Kuwait werden sie gehängt. Erst im Februar war die Leiche von Joanna Demafelis in ihr Heimatland überstellt worden – in einem schlichten Holzsarg.



