Ehrenmord: Vater verbrennt Tochter (19)

Wahnsinnstat im Dorf Chainpur Sarkar (Indien): Laut Polizei hat Vater Sundar L. (52) seine Tochter Laxmi (19) mit Kerosin überschüttet und bei lebendigem Leibe verbrannt. Was das arme Kind "verbrochen" hatte? Es wollte die Familie verlassen und Freund Rajkumar heiraten, der aus einer anderen Kaste stammte. Nach dem grausigen Ehrenmord wurden zwei Familienmitglieder verhaftet.



Vor einer Woche war in Indien eine Frau bei lebendigem Leibe verbrannt worden. (Video: YouTube/The Times of India)

Vater und Bruder schleppten sie in den Hof



Die Tochter war am Weg zum Gericht, um zu heiraten, und wollte in ihrem Elternhaus noch ein paar Schriftstücke abholen – ihr Todesurteil. Laut Zeugen packten sie der erboste Vater und ihr Bruder (28), schleppten sie in den Hof und zündeten sie an – Nachbarn, die die Schreie des Mädchens hörten und noch eingreifen wollten, kamen zu spät.

"Wir fanden ihren verkohlten Leichnam in der Nähe des Hauses. Sie wird obduziert", sagte Polizeisprecher Shashikant Shreyam.

Bruder und Vater wurden verhaftet, sie sollen wegen Mordes angeklagt werden.

