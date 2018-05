Nadeln dieses Baumes sind tödlich: Studentin starb

Jeder sollte es eigentlich wissen: Die Eibe ist hochgiftig! Denn in den Nadeln befindet sich das gefährliche Gift Taxin. Jetzt sorgt der Tod einer Studentin in Spanien für Aufsehen. Denn die 20-jährige Megijas B. starb kurz nachdem sie einige Nadeln eines Baumes gegessen hatte. Das hat nun die Autopsie ergeben. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

In diesem Klein-Lkw wurde die Leiche der jungen Frau abtransportiert (Bild: zVg) In diesem Klein-Lkw wurde die Leiche der jungen Frau abtransportiert (Bild: zVg) Die Eibe gehört zu den immergrünen Nadelbäumen. Sie kann bis zu 15 Metern hoch werden. Doch ausgerechnet die glänzend-grünen Nadeln sind giftig. Schon der Verzehr weniger Nadeln oder Samen kann ausreichen, um schwere Vergiftungserscheinungen auszulösen. Die Form und die rote Farbe des Samenmantels erinnern an Beeren, weshalb Kinder leicht in Versuchung kommen können, die giftigen Samen in den Mund zu nehmen. Kinder sollten aus diesem Grund dringend von Eiben ferngehalten werden, denn es besteht akute Lebensgefahr!

Die Leiche der gebürtigen Lettin wurde am Montag in der Ortschaft Eros de Salcedo in der Provinz Asturien im Norden Spaniens aufgefunden.

Die Medizin-Studentin war als freiwillige Helferin im Rahmen des Programms "Work Away" zu einer Familie in dem Ort gekommen und kümmerte sich um den Haushalt und die Tiere. Nachbarn schlugen Alarm, nachdem sie die junge Frau mehrere Tage nicht gesehen hatten. In einem Waldstück wurde dann die Leiche von "Maggie" entdeckt. Unklar ist, warum die Studentin die Nadeln zu sich nahm. Derzeit laufen noch die Ermittlungen dazu.

Zu den häufigsten Symptomen nach dem Konsum der Nadeln einer Eibe gehören Mundtockenheit, Rotfärbung der Lippen, Pupillenerweiterung, Blässe, Übelkeit, Leibschmerzen, Schwindel, Diarrhoe und Herz- und Kreislaufstörungen, zählt die Informationszentrale gegen Vergiftungen des Universitätsklinikums Bonn auf. In besonders schweren Fällen kann der Tod nach 30 bis 60 Minuten eintreten.

