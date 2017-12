Eichhörnchen attackiert Polizisten bei Einsatz

Dieses Eichhörnchen konnte offenbar nicht genug von Weihnachtskeksen kriegen und brach in ein Haus in Brockport, US-Bundesstaat New York, ein. Dort verdrückte es genüsslich die Süßigkeiten in der Küche.

Die Hausbesitzerin rief daraufhin die Polizei, die auch zwei hilfsbereite Beamte vorbei schickte. Doch kaum waren die beiden am "Tatort" angekommen, ging das Eichhörnchen zum Angriff über und sprang auf einen der Polizisten.

Die Attacke wurde von einer Körperkamera auf Video festgehalten und nach einer kurzen Suche konnten die Gesetzeshüter den Eindringling überwältigen. Er wurde – unverletzt – im Wald ausgesetzt.

(jm)