Eifersüchtige Frau ertappt ihn beim Sex mit Husky

Ein 50-Jähriger und seine 48-jährige Freundin aus dem US-Bundesstaat Colorado wurden in vier Fällen wegen Tiermisshandlung angeklagt. Beide sollen ihren Hund, ein sibirischer Husky namens Bubba, sexuell missbraucht haben.

Die Polizei fand in deren Haus Video-Aufnahmen, die das Paar beim Sex mit dem Hund zeigten, berichtete die"Denver Post" vergangene Woche.

Erstmals wurde die Polizei im März 2017 auf den Mann aufmerksam. Damals rief die Freundin die Beamten wegen häuslicher Gewalt. Sie gab zu Protokoll, sich mit ihrem Freund gestritten und ihn verlassen zu haben. Grund: Der Mann habe sie gezwungen, mit ihrem Hund Sex zu haben.

Der Frau waren zuvor die Neigungen ihres Freundes offenbar unbekannt. Als sie Bilder auf dem gemeinsamen Laptop entdeckte, stellte sie ihn zur Rede. Darauf soll er gesagt haben, dass sie sich für diese Art von Sex öffnen solle.

Couple charged with having sex with their dog. 48-yr old Janette Solano and 50-year Fredrick Manzanares facing 4 counts of cruelty to animals...charges are all misdemeanors. Bestiality only became illegal in #Colorado in 2007. #kdvr pic.twitter.com/A2IEBadBSQ— Rob Low (@RobLowTV) 20. April 2018

Die nächsten Monate sei sie in das Thema eingeführt worden. In der Eidesstattlichen Erklärung steht: "Dann verbrachte er die nächsten sechs Monate damit, sie in Sodomie-Videos und Sodomie-Foren einzuführen und gab ihr verschiedene Literatur über diese Art der Bestialität zu lesen."

Maßgefertigtes Wohnmobil

Der Mann hatte laut Polizei sogar ein Wohnmobil im Hinterhof zu einer Sexkammer umfunktioniert. Die Polizei fand eine maßgefertigte Bank mit roter Polsterung, um den Akt mit dem Husky zu ermöglichen. Zudem benutzte er einen Hunde-Hormonspray, der "Bubba" beeinflussen sollte.

In der Erklärung steht weiter, dass sich das Paar wegen des Hundes immer wieder gestritten habe. Die Frau war "etwas eifersüchtig" auf die Beziehung zwischen Herrchen und Hund.

In Colorado fällt Sodomie unter die Tierschutzgesetzgebung, nachdem 2007 eine Bestimmung zu den bestehenden staatlichen Gesetzen hinzugefügt wurde. Zuvor war es nicht illegal, Sex mit Tieren zu haben, da diese unter das Besitzrecht fielen.

Das Paar muss mit mehreren Monaten Freiheitsentzug rechnen. Wo sich Husky "Bubba" derzeit befindet, ist unbekannt.

(20M)