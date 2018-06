Ein Toter und 20 Verletzte bei Schießerei auf Festival

Das "Art All Night"-Festival in Trenton zieht jährliche tausende Personen an. Auch in diesem Jahr feierten zahlreiche Menschen mit Musik, Kunst und Essen. Um drei Uhr Nacht kippte die ausgelassene Stimmung.

Wie US-amerikanische Medien berichten, fielen plötzlich Schüsse. Laut Polizei wurden dutzende Personen angeschossen. Derzeit wird von 20 Verletzten gesprochen, darunter ein 13-jähriges Kind.

Zwei Schützen

Auch ein Toter wurde verzeichnet. Man geht davon aus, dass es sich dabei um den Schützen handelt, diese Vermutung wurde jedoch noch nicht bestätigt.

Offenbar soll es zwei Täter gegeben haben. Wie "CNN" und "New York Post" berichten, wurde der zweite Schütze festgenommen. Auch hätte man zahlreiche Waffen sichergestellt.

Ein Augenzeuge: "Mein Bruder rannte auf mich zu und fragte mich, ob ich die Schüsse hören würde. Ich meinte, dass das Feuerwerk sei, er war aber davon überzeugt, dass es Waffen wären." Kurz darauf brachen die Besucher des Festivals in Panik aus und rannten weg. "Es war die Hölle."

