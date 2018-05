Eine Leiche steckt hinter der Wand des Damen-WC

Er wurde gerufen, weil ein WC in der Damentoilette des edlen Shoppingcenters Core in der Innenstadt von Calgary verstopft war. Als der Sanitär einen Teil der Wandverkleidung abmontierte, stieß er auf einen toten Mann.

Die alarmierte Polizei sperrte die Damentoilette ab, die sich unappetitlicherweise im Foodcourt des Einkaufszentrums befindet. Nachdem die Spurensuche ihre Arbeit verrichtet hatte, hievten Feuerwehrleute den Leichnam sechs Stunden später hinter der Wand hervor. Der Tote wurde in die Gerichtsmedizin gebracht. Die Todesursache steht noch nicht fest. Auch ist unklar, wie lange die Leiche hinter der Wandabdeckung des Damen-WC gesteckt hatte.

Video: Zeuge schildert, wie Security Klos räumen ließ

Gegenüber dem "Calgary Herald" erklärte die Polizei, dass sie nicht von einem Verbrechen ausgehe.

Sie prüfte vielmehr die Möglichkeit, dass der Mann, dessen Identität noch nicht feststeht, durch den Entlüftungsschacht gekrochen, dann in die Tiefe gestürzt und stecken geblieben war. "Das ist derzeit die nächstliegende Erklärung", sagte Polizeisprecherin Emma Pole.

Die Ermittlungen laufen.

Happening now: Calgary Police are investigating an undetermined death after a body was found this morning inside the wall of the 4th floor women's bathroom at the Core Shopping Centre. Police it's believed to be the wall where toilets are mounted, pictured here. #yyc pic.twitter.com/vzylcBne7N