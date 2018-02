Ekel-Alarm! Frau findet in Salat tote Eidechse

Michelle Carr aus Maine packte am Nachmittag der Hunger und sie entschied sich dazu einen Salat zu machen. Da sie keine Zutaten mehr zu Hause hatte, kaufte sie den Salat in einem Supermarkt.

Doch nach nur wenigen Bissen verging ihr der Appetit. Michelle bemerkte in ihrem Mund etwas "matschiges", das sehr unnatürlich und ekelhaft schmeckte.

Schwanz auf Gabel

Als die Amerikanerin die Schüssel voller Salat danach etwas genauer unter die Lupe nahm, wurde ihr schnell schlecht. Auf ihrer Gabel entdeckte sie den Schwanz eines kleines Tieres.

Michelle musste auch gar nicht lange suchen zu welchem Tier das Teil genau gehörte, denn in der Schüssel entdeckte sie eine tote Eidechse.

Frau dachte an ein Stück Avocado

"Und ich dachte, dass ich meine Gabel in ein Stück Avocado meines selbstgemachten Salates gestochen hatte", schreibt Michelle Car auf Facebook und postet gleich ein Bild des Ekel-Salates.

A Kittery mother found a dead lizard in her bag of lettuce from Shaw's. My story for @seacoastonline https://t.co/aXW8C3z7rS



Photo cred. @photorichierich pic.twitter.com/KYtXBYmHNT