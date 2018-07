Eklat: Weißes Haus wirft CNN-Reporterin raus

Neuer Eklat zwischen dem Weißen Haus und den kritischen US-Medien! CNN-Reporterin Kaitlan Collins hat jetzt in einem Interview erklärt, dass sie von der Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ausgeschlossen wurde. Grund: Sie soll zuvor, bei einem Fototermin mit den beiden Spitzenpolitikern im Oval Office, "unangenehme Fragen" gestellt haben. Die US-Presse geht auf die Barrikaden.



Das Opfer berichtet über den Eklat (Quelle: YouTube).

Der Auslöser: Die Journalistin hatte den US-Präsidenten gefragt, ob er sich von seinem Ex-Anwalt Michael Cohen betrogen fühle und warum Russlands Präsident Wladimir Putin seine Einladung nach Washington noch nicht angenommen habe. Auf einem Videoclip des Pressetermins ist zu sehen, wie Collins wiederholt die Fragen an den Präsidenten richtet, dieser aber nicht antwortet und stattdessen mehrmals "vielen Dank" sagt, um die Runde zu beenden.

