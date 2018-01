Elefant jagt Touristen-Auto und rammt es!

Sie wollten Elefanten treffen, aber doch nicht sooo nahe kommen! Heikler Zwischenfall in Botswana (Afrika): Wie jetzt ein Augenzeugenvideo enthüllte, jagte ein offensichtlich schlecht gelaunter Elefant einem Jeep mit Touristen hinterher und rammte das Fahrzeug. Dabei brach sogar ein Stoßzahn ab! Der Clip ist ein Hit im Internet.



Hier geht der Elefant auf die Touristen los (Quelle: YouTube).

Wollte der Elefant nur seine Familie verteidigen?

Die Touristen im Jeep wurden mächtig durchgeschüttelt, blieben aber unverletzt. Warum sich der Dickhäuter im "Chobe National Park" im Norden von Botswana so aggressiv verhielt, ist noch unklar. Allerdings hatten die Touristen kurz zuvor einen weiblichen Elefanten mit ihrem Baby beobachtet – es kann also durchaus sein, dass Papa Elefant seine Familie in Gefahr sah und verteidigte ...

(tas)