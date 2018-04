Güterzug rast in Elefanten-Herde – vier Tiere tot

Die Dickhäuter streiften nachts durch ein Waldgebiet bei Jharsuguda, als sie gegen 3.30 Uhr früh von dem ungebremsten Güterzug erfasst wurden. Alle Vier waren durch die Wucht des Aufpralls sofort tot. Lokalen Informationen zufolge soll die Herde aus einem rund 20 Kilometer entfernten Wildtierreservat stammen. Das berichtet der britische "Independent".

Nach dem tragischen Unglück versammelten sich Einwohner aus umliegenden Dörfern an der Unfallstelle, um die Kadaver mit Blumen zu schmücken. Unter Gebeten wurden die riesigen Säugetiere schließlich mit Hilfe von Kränen weggebracht. Für Hindus sind Elefanten die lebende Inkarnation der Gottheit Ganesha.

An der Unfallstelle werden normalerweise nur in unregelmäßigen Abständen Elefanten gesichtet. "Obwohl wir in den letzten drei bis vier Monaten keine Elefanten in dem Gebiet mehr gesehen haben, waren die Bahnbetreiber darüber informiert hier die Geschwindigkeit zu reduzieren", erklärt Forstbeamter Sushant Kumar gegenüber SWNS.

