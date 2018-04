Elefanten bei Unfall aus Lastwagen geschleudert

Bei einem Unfall eines Elefantentransporters in der zentralspanischen Region Castilla-La Mancha sind ein Tier getötet und zwei verletzt worden. Aus zunächst unbekannten Gründen kippte der Lastwagen mit den Elefanten am Montag auf einer Autobahn um, wie die Behörden via Twitter mitteilten.

Es folgte eine aufwändige Rettungsaktion. Mit Kränen wurden die verletzten Elefanten auf andere Fahrzeuge gehievt, um sie von der Fahrbahn zu entfernen. Auf einem Video war ein Elefant zu sehen, der in die Höhe gehoben wurde. Feuerwehrleute stabilisierten das Tier, indem sie die großen Füße hielten.

Según las investigaciones preliminares, el accidente del camión cargado de elefantes se ha producido al adelantar éste a un vehículo de transporte especial y al incorporarse en el carril derecho se ha producido el vuelco. Atestados de la ATGC de Albacete investiga el accidente. pic.twitter.com/Np0jbX0qQl– Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 2. April 2018

Zwei weitere der insgesamt fünf Elefanten an Bord blieben unverletzt. Die Autobahn war für zwei Stunden gesperrt. Die überlebenden Tiere wurden vorübergehend auf ein Firmengelände gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb Medienberichten zufolge unverletzt.

