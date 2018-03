Musk will zum Mars, weil er den 3. Weltkrieg fürchtet

Er schießt nebenbei Autos ins All, erfindet Flammenwerfer aus Spaß und wird dennoch - oder vor allem deshalb - von vielen als einer der Visionäre gesehen, die zur Zeit leben. Die Rede ist von Elon Musk. Immer wieder sorgt er mit seinen wahnwitzigen Ideen für Schlagzeilen. So auch bei einer Konferenz am Sonntag.

Umfrage Flucht vor dem Weltkrieg auf dem Mars: Was halten Sie von der Idee? Super, auf der Erde ist es nicht mehr sicher.

Naja, sofern das klappt. Ich denke bis 2022 geht sich das nicht aus.

Schwachsinn, der Mensch kann nicht auf dem Mars überleben.

Der Tesla-Chef glaubt nämlich, dass schon bald "ein dunkles Zeitalter" heranbrechen könnte. Konkret meint er: Der dritte Weltkrieg steht der Menschheit womöglich bevor.

Keimzelle der Menschheit

Für den Fall der Fälle, ist es sein Ziel den Mars schnellstmöglich zu besiedeln. Dort sei es im Fall eines Krieges sicherer als auf dem Mond.

Außerdem meint er: "Wir müssen doch eine Keimzelle für die menschliche Zivilisation haben, um das Leben zurück auf die Erde zu bringen und das dunkle Zeitalter möglichst kurz zu halten."

2022 soll die Reise losgehen



Schon im kommenden Jahr soll die "Big Fucking Rocket" (zu deutsch: "Verdammt große Rakete") getestet werden. Das rund 100 Meter lange Raumschiff soll dann im Jahr 2022 die ersten Menschen auf den Mars befördern.

(slo)