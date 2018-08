Eltern im Drogenrausch, Baby vor Hitzetod gerettet

Es sind herzzerreißende Fotos, mit denen ein US-Bauunternehmer auf Facebook für Aufregung sorgt: Eric Asher (43) fuhr mit seiner Verlobten gerade mit dem Auto durch Canton, eine Stadt im US-Bundesstaat Ohio, als er auf einem Parkplatz neben der Straße einen Mann und eine Frau auf dem Boden liegen sah.

Das Paar hatte sich mit mutmaßlich mit einer Überdosis Heroin komplett abgeschossen, lag reglos neben einem Auto. Auf dem Rücksitz des sich immer stärker aufheizenden Wagens war ein Baby festgeschnallt.

"Das Baby war schweißgebadet", erzählte Asher gegenüber "Inside Edition", der sofort das Kind aus dem Auto befreite: "Wir ... haben dem Baby etwas Wasser gegeben. Das war unsere Priorität."

Während sich das Paar, das selbst ein Kleinkind hat, um das Butzi kümmerten, wählte ein anderer Passant den Notruf. Die bewusstlosen Eltern des Kindes wurden von einer Ambulanz versorgt. Sie wurden später wegen Gefährdung eines Minderjährigen angezeigt und auf Kaution aus der Haft entlassen.

Die leibliche Mutter des Babys meldete sich später telefonisch, um Asher für seine Hilfe zu danken. Sie seien seit zwei Jahren clean gewesen, nach der staatlich geförderten Substitutionstherapie seien sie krank geworden. "Als sie rückfällig wurden, hatte es einen schlimmeren Effekt aus sie, als sie noch regelmäßig Drogen genommen hatten", rezitiert der Retter ihre Schilderung. Das Kind soll derweil bei Verwandten untergekommen sein.

Der Bauunternehmer postete Bilder des Vorfalls am vergangenen Freitag (10. August) auf Facebook. Diese gingen in Windeseile viral, doch musste der Amerikaner und seine Verlobte auch viel Kritik dafür einstecken. "Wir wollten nur die Menschen auf das Problem in unserer Nachbarschaft aufmerksam machen", so Asher weiter. Er ist sich sicher: "Der Herr hat uns zur richtigen Zeit an den richtigen Ort geleitet."

