Eltern vergaßen Tochter (8) auf Raststätte

Wie das Polizeipräsidium Freiburg berichtet, wurde ein Mädchen am Samstagnachmittag auf einem Autobahnparkplatz an der A5 bei Neuenburg vergessen. Eine Autofahrein, die ebenfalls für eine Pause abgefahren war, bemerkte die hilflose Achtjährige, die verzweifelt nach ihren Eltern suchte. Die Frau meldete den Fall der Polizei.

Wenig später riefen auch die Eltern beim Polizeinotruf an, um das "Missgeschick" zu melden. Sie hatten während der Fahrt bemerkt, dass ihre Tochter nicht mehr am Rücksitz im Auto saß. Offenbar hatten sich sowohl Vater als auch Mutter auf den jeweils anderen verlassen. "Die 8-Jährige sei allgemein ein ruhiges Kind, sodass der Vater meinte, die Mutter hätte die Kleine ins Auto verbracht. Ähnlich hatte wohl auch die Mutter gedacht", teilt die Polizei in ihrer Aussendung mit.

Laut einem FAZ-Bericht werde die Polizei nicht gegen die Eltern ermitteln, da sie das Vergessen ihres Kindes "plausibel erklären konnten". Nach der aufregenden Aktion konnte die Familie den Heimweg in Richtung Stuttgart gemeinsam antreten.

