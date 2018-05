Elton John schleckt Lippen nach Beckham-Kuss

Dass man von David Beckham auf den Mund geküsst wird, kann nicht jeder von sich behaupten!

Bei der Begrüssung in der St. Georges Kapelle kurz vor der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle küssten sich David Beckham und Elton John auf dem Mund. Kameras filmten den Moment, der jetzt heiß im Web disskutiert wird.



Der Grund: Der Sänger schleckte sich nach dem Kuss mit den Lippen den Mund: Auf Facebook und Twitter kommentieren User:Elton John habe den Kuss wohl sehr genossen.

Eine Userin schreibt: "Ich liebe, dass Elton John Beckham auf die Lippen geküsst hat".

Anyone get on David Beckham kissing Elton John on the mouth.... then Elton John started licking his lips 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #RoyalWedding pic.twitter.com/cb5usnV6rP